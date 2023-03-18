ترامب ينشر على “فيسبوك” و”يوتيوب” للمرة الأولى منذ تعليق حساباته قبل عامين

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نشر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على فيسبوك ويوتيوب الجمعة، للمرة الأولى منذ تعليق حساباته قبل عامين عقب الاعتداء على مبنى الكابيتول.

وكتب ترامب على “لقد عدت!”، كما نشر مقطع فيديو مدته 12 ثانية مقتطفاً من خطاب فوزه بعد انتخابات 2016، ويقول فيه: “آسف لجعلكم تنتظرون – عمل معقد”، فيما تفاعل معه متابعوه وعبر بعضهم عن سعادتهم بعودته.

وكان “ترامب” قد استُبعِد من وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية في يناير 2021 بسبب تشجيعه مؤيدين له خلال هجومهم على الكونغرس في واشنطن لمنع المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيسا، لكن موقع يوتيوب وشركة ميتا المالكة لفيسبوك أعلنا مؤخرا إنهاء هذا التعليق.

يذكر أن “ترامب” لديه 34 مليون متابع على فيسبوك وأكثر من 2,6 مليون على يوتيوب.