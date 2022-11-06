ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يستعيد الصدارة في ليلة غمرتها الدموع

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استعاد برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بفوزه على ضيفه ألميريا بثنائية نظيفة مساء السبت في الجولة الـ13 من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، علما بأن روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة فشل في إحراز هدف التقدم في الدقيقة السابعة، بعدما أهدر ركلة جزاء.

وفي الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني سجل عثمان ديمبلي هدف برشلونة الأول، فيما أضاف فرينكي دي يونج هدفا ثانيا (ق 62).

وقبل 5 دقائق من نهاية المباراة دخل أندرياس كريستنسن بدلا من جيرارد بيكيه، الذي أسدل الستار على مسيرة حافلة امتدت لما يزيد عن 20 عاما.

وكان بيكيه أعلن بشكل مفاجئ قبل أيام قليلة عن اعتزاله كرة القدم بعد مباراة برشلونة ضد ألميريا.

وحظي بيكيه بتحية حارة من جماهير برشلونة في ملعب “كامب نو” أثناء خروجه، ولم يتمالك المدافع المخضرم دموعه أثناء تحية زملائه والمشجعين بعد المباراة الأخيرة في مسيرته.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، متقدما بفارق نقطتين على غريمه ريال مدريد الذي تراجع للوصافة.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد مع رايو فاليكانو في الجولة الـ13 يوم الإثنين المقبل.

في المقابل توقف رصيد ألميريا عند 13 نقطة في المركز الـ15.

جدول ترتيب الدوري الإسباني موسم 2022-2023