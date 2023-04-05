ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل تشيلسي وليفربول

المناطق_متابعات

شهد يوم الثلاثاء إقامة مجموعة من المباريات المؤجلة بالدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها بين تشيلسي وليفربول بملعب ستامفورد بريدج.

واستضاف تشيلسي رجال المدرب يورجن كلوب، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة، لكنها انتهت بالتعادل السلبي.

وشهدت المباراة تسجيل كاي هافيرتز مهاجم البلوز هدفين، لكن تقنية الفيديو لعبت دورا في إلغائهما.

وفي الوقت ذاته، حقق برايتون فوزا ثمينا على بورنموث في عقر داره بهدفين دون رد.

الانتصار رفع رصيد برايتون للنقطة 46 في المركز السادس، فيما توقف بورنموث عند 27 نقطة في المركز 18.

كما تغلب ليدز يونايتد على نونتغهام فورست بنتيجة 2-1، فيما عاد أستون فيلا بفوز مماثل من خارج أرضه على حساب ليستر سيتي.

وابتعد ليدز قليلا عن منطقة الخطر بقفزه للمركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة، فيما ظل نوتنغهام على حافة الهبوط بالمركز 17 برصيد 27 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن