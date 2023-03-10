ترتيب الدوري السعودي قبل مواجهة الهلال والتعاون.. الاتحاد يُغرد منفردًا في الصدارة بعد هزيمة النصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لمواجهة التعاون ضمن منافسات الأسبوع العشرين في دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ويبحث الهلال عن الفوز التاسع عشر ضد التعاون في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري المحترفين، حيث ألتقى الزعيم مع سكري القصيم في الدوري 25 مرة، حيث حقق خلالهما الفوز بثمانِ عشر مرة، وهزم في 3 مباريات تعادل في 4 مرات.

الموعد والقنوات الناقلة

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيــره نادي التعاون، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربيــــة السعودية، وعند السابعة والنصف بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

عن القنوات الناقلة لمباراة الفـــريق الأول لكرة القــــدم بنادي الهلال، ضد التعاون اليوم باـلدوري، ومن المقرر، أن تنقله قناة ssc الرياضية، الناقل الحصري لجميع البطولات المحلية داخل المملكة العربية السعودية.

ترتيب الدوري السعودي

1- اتحاد جدة – المركز الأول -47 نقطة- 20 مباراة.

2- النصر- المركز الثاني – 46 نقطة- 20 مباراة.

3- الشباب – المركز الثالث – 43 نقطة- 20 مباراة.

4- التعاون -المركز الرابع- 34 نقطة- 19 مباراة.

5- الهلال – المركز الخامس – 33 نقطة- 17 مباراة.

6- الفتح – المركز السادس-31 نقطة- 19 مباراة.

7- الطائي – المركز السابع- 25 نقطة- 19 مباراة.

8- الاتفاق – المركز الثامن-23 نقطة- 20 مباراة.

9-الفيحاء – المركز التاسع – 23 نقطة- 19 مباراة.

10- ضمك – المركز العاشر -22 نقطة- 19 مباراة.

11- أبها – المركز الحادي عشر -د 22 نقطة-19 مباراة.

12- الرائد- المركز الثاني عشر – 21 نقطة- 19 مباراة.

13- الوحدة – المركز الثالث عشر- 21 نقطة- 20 مباراة.

14- الخليج – المركز الرابع عشر – 16 نقطة-19 مباراة.

15- العدالة – المركز الخامس عشر- 16 نقطة- 19 مباراة.

16- الباطن المركز السادس عشر- 9 نقاط- 20 مباراة.

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