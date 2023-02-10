ترتيب دوري روشن 16| النصر يتصدر بسوبر رونالدو.. و100 هدف لحمدالله

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شهدت منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي “موسم 2022-2023″، العديد من النتائج المثيرة، وسط تألق نجم النصر، البرتغالي كرستيانو رونالدو، بتسجيل 4 أهداف، وتأجيل مباراة الهلال، الذي يستعد لنهائي كأس العالم للأندية، أمام ريال مدريد الإسباني.

نتائج مباريات الجولة 16 من دوري روشن السعودي

وحقق النصر فوزًا عريضًا على مضيفه الوحدة، برباعية نظيفة أحرزها النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، فيم فاز الاتحاد على نظيره العدالة بخمسة أهداف دون مقابل، على ملعب الجوهرة المشعة، في ليلة شهدت دخول النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله نادي المائة.

وفاز الشباب على مضيفه الباطن بنتيجة (4-2)، على ملعب نادي الباطن، كما فاز الفتح على مضيفه التعاون بنتيجة (2-1)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، وفاز الطائي على الاتفاق بنتيجة (2-0)، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي.

وفاز الرائد على أبها بنتيجة (3-1)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، بينما تعادل ضمك مع نظيره الفيحاء بنتيجة (1-1)، على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط.

في المقابل، تقرر تأجيل مباراة الهلال والخليج، المقررة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، إلى الأول من إبريل المقبل، حيث يستعد الهلال لملاقاة ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا، غدًا “السبت”، على ملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2022.

ترتيب دوري روشن بعد الجولة 16

– المركز الأول: النصر (37 نقطة – 16 مباراة)

– المركز الثاني: الاتحاد (37 نقطة – 16 مباراة)

– المركز الثالث: الشباب (37 نقطة – 17 مباراة)

– المركز الرابع: الهلال (32 نقطة – 15 مباراة)

– المركز الخامس: التعاون (30 نقطة – 16 مباراة)