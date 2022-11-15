ترتيب هدافي الجيل الحالي في كأس العالم

مع بدء العد التنازلي لضربة البداية لأهم بطولة رياضية في العالم مونديال 2022، والذي تستضيفه قطر في نسخة استثنائية في الشرق الأوسط، والوطن العربي لأول مرة.

ترتيب هدافي الجيل الحالي

ويشارك العديد من نجوم العالم مع منتخبات بلادهم، في محاولة لرفع رصيدهم من الأهداف، حيث هناك العديد من الهدافين في الجيل الحالي في كأس العالم، والذين يسعون لإحراز مزيد من الأهداف خلال مونديال قطر.

توماس مولر في الصدارة

ويتصدر الألماني توماس مولر قائمة ترتيب هدافين الجيل الحالي في كأس العالم برصيد 10 هداف، ويليه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو برصيد 7 أهداف، ويحل الأوروجواني لويس سوايرز في المرتبة الثالثة برصيد 7 أهداف.

ترتيب ميسي

ويحل الأرجنتيني لونيل ميسي، والإنجليزي هاري كين، والبرازيلي نيمار في المرتبة الرابعة وفي رصيد كل لاعب 6 أهداف، ويشارك جميع اللاعبين مع منتخابتهم في محاولة من أجل إحراز مزيد من الأهداف وتقليص الفارق مع الألماني توماس مولر.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم يوم الأحد المقبل 20 نوفمبر وتستمر فعاليتها حتى 20 من ديسمبر المقبل، ويتخللها العديد من المباريات القوية المرتقبة.