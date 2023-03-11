ترحيب دولي وعربي باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران

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توالت ردود الأفعال العالمية اليوم حول البيان الثلاثي المشترك والذي صدر أمس بين السعودية و إيران والصين الشعبية، والذي أعلن فيه عن توصل السعودية وإيران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، ويتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلي، وذلك استجابةً لمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ لتطوير علاقات حسن الجوار بين السعودية وإيران.

الاتحاد الأوروبي: يسهم في استقرار المنطقة​

رحب الاتحاد الأوروبي باتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما. وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل بيتر ستانو في بيان، إن الاتحاد الأوروبي يثمن الجهود الدبلوماسية التي أدت إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين؛ مما يسهم في استقرار المنطقة ككل، مضيفًا أن تعزيز السلام والاستقرار والحد من التوترات في الشرق الأوسط تعد من الأولويات الرئيسية للاتحاد الأوروبي. وأكد المتحدث استعداد الاتحاد الأوروبي للتعامل مع جميع الجهات الفاعلة في المنطقة بشفافية كاملة.

واشنطن: ندعم أي جهود تخفف التوتر في المنطقة

رحبت الولايات المتحدة باستئناف السعودية وإيران علاقاتهما الدبلوماسية إثر مفاوضات استضافتها الصين.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي: “نحن نرحب بالاتفاق الدبلوماسي .. ندعم أي جهود من شأنها تخفيف حدة التوترات هناك وفي المنطقة، نعتقد أن هذا في مصلحتنا”.

مصر: استئناف العلاقات خطوة مهمة

أعربت مصر عن تقديرها للخطوة المهمة بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، مثمنة التوجه الذي انتهجته المملكة في هذا الصدد لإزالة مواضع التوتر في العلاقات على المستوى الإقليمي، وتأكيد ارتكازها على مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة من حيث احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وترسيخ مفاهيم حسن الجوار وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في تصريح له اليوم إن بلاده تتطلع إلى أن يكون لهذا التطور مردود إيجابي إزاء سياسات إيران الإقليمية والدولية، ويشكل فرصة سانحة لتأكيد توجهها نحو انتهاج سياسة تراعي الشواغل المشروعة لدول المنطقة، بما يعزز من فرص التعاون وتوطيد التواصل الإيجابي فيما بينها، من أجل رسم مسار للعلاقات يلبي آمال شعوب المنطقة في الازدهار والتقدم.

تركيا: يسهم بشكل كبير في إرساء دعائم أمن المنطقة

رحّبت وزارة الخارجية بجمهورية تركيا باتفاق المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وهنأت في بيان لها- البلدين على هذا الاتفاق الذي يسهم بشكل كبير في إرساء دعائم أمن المنطقة.

الأمم المتحدة: علاقات حسن الجوار ضرورية لاستقرار المنطقة

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بالاتفاق بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

و عبر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن امتنان الأمين العام للأمم المتحدة للصين لاستضافتها المحادثات الأخيرة، كما حيا الأمين العام للأمم المتحدة جهود دول أخرى في هذا الصدد وخصوصا سلطنة عُمان والعراق.

و صرح المتحدث الأممي بأن علاقات حسن الجوار بين المملكة العربية السعودية وإيران ضرورية لاستقرار منطقة الخليج.

فرنسا: أي مبادرة يمكن أن تقدم مساهمة ملموسة في تهدئة التوترات

رحبت فرنسا باتفاق المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن الوزيرة كاثرين كولونا تؤيد الحوار وأي مبادرة يمكن أن تقدم مساهمة ملموسة في تهدئة التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

الإمارات: عودة العلاقات خطوة مهمة لاستقرار المنطقة

قال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، في تغريدة اليوم إن عودة العلاقات بين السعودية وإيران، خطوة مهمة للمنطقة نحو الاستقرار والازدهار.

ورحبت الإمارات أمس بالاتفاق بين السعودية وإيران، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدة أهمية التواصل الإيجابي والحوار بين دول

المنطقة نحو ترسيخ مفاهيم حسن الجوار.

وقال الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، في تغريدة على موقع تويتر: “نرحب بالاتفاق بين السعودية وإيران على استئناف

العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ونثمن الدور الصيني في هذا الشأن”.

وأضاف أن الإمارات مؤمنة بأهمية التواصل الإيجابي والحوار بين دول المنطقة نحو ترسيخ مفاهيم حسن الجوار، والانطلاق من أرضية مشتركة لبناء

مستقبل أكثر استقراراً للجميع.

تونس: نأمل أن يسهم في تعزيز دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة

رحبت تونس بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، مثمنة دور جمهورية الصين الشعبية في التوصل لهذا الاتفاق.

وعبرت تونس في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم، عن أملها في أن يسهم الاتفاق بين البلدين الجارين إلى تعزيز دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة ويزيل كل أسباب التوتر بها ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين دولها.

سورية: خطوة تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة

رحبت سورية باتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، مؤكدة أن هذه الخطوة ستعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان: ترحب الجمهورية العربية السورية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين السعودية وإيران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين، وتقدر عاليا الجهود المخلصة التي قامت بها القيادة الصينية في هذا المجال.

وأضافت الخارجية السورية إن هذه الخطوة المهمة ستقود إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وإلى التعاون الذي سينعكس إيجابياً على المصالح

المشتركة لشعبي البلدين خاصة ولشعوب لمنطقة عامة”.

لبنان: خطوة تترك أثرا إيجابيا على مجمل العلاقات الإقليمية

أعلن لبنان عن ترحيبه باتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.

وأعرب عبدالله بوحبيب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عن أمله أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في

المنطقة.

وقال بو حبيب إن اتفاق كل من السعودية وإيران، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدى أقصاها

شهران، ستترك أثرها إلايجابي على مجمل العلاقات الإقليمية في المرحلة المقبلة.

ودعا إلى الاستفادة من هذه الفرصة من أجل الخوض في حوار عربي – إيراني على قاعدة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وأفضل

علاقات حسن الجوار.

العراق: الاتفاق يعطي دفعة نوعية في تعاون دول المنطقة

رحبت الجمهورية العراقية اليوم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية في إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين .

وأعربت وزارة الخارجية العراقية في بيان نقلت وكالة الأنباء العراقية : عن ترحيبها بالاتفاق الذي تمَّ التوصُّل إليه بين المملكة العربيَّة السعوديَّة والجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة، لتبدأ بموجبه صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين.

وأضاف البيان، أن المساعي التي بذلتها الحكومةُ العراقيَّة في هذا الإطار، عبر استضافة بغداد لجولات الحوار بين الجانبين،وما رسَّخَتهُ من قاعدة رصينة للحوارات التي تلت عبر سلطنةِ عُمان وجمهوريَّة الصين الشعبيَّة، وصولاً للحظة الاتفاق، الذي سينعكس على تكامل العلاقات بين الجانبين ويُعطي دفعة نوعيّة في تعاون دول المنطقة، بهدف إطار يحقق تطلُّعات جميع الأطراف ويُؤذِن بتدشين مرحلة جديدة .

عمان: نأمل أن يسهم في توطيد التعاون الإيجابي الذي يعود بالمنفعة على المنطقة والعالم

رحبت سلطنة عُمان بالبيان الثلاثي المشترك الصادر من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة والإيرانية ، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران ، وعلى تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما ، والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب.

وأعربت وزارة الخارجية العُمانية في بيان، عن أمل سلطنة عُمان بأن تسهم هذه الخطوة في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة وتوطيد التعاون الإيجابي البنّاء الذي يعود بالمنفعة على جميع شعوب المنطقة والعالم.

الجزائر: سيمكن البلدين من حل الخلافات عبر الحوار

أعربت الجزائر اليوم عن ترحيبها باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية مع إعادة فتح سفارتي البلدين خلال مدة أقصاها شهران.

وعبرت الجزائر- وفق بيان لوزارة خارجيتها – عن ارتياحها للأجواء الإيجابية التي ميّزت المباحثات التي جرت بين البلدين، برعاية جمهورية الصين الشعبية.

وأكدت أن الاتفاق سيمكّن البلدين والشعبين الشقيقين من تمتين علاقات التعاون والتضامن في إطار الالتزام بالمبادىء التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة وحل الخلافات عبر الحوار مما سيُسهِم في تعزيز السلم والأمن في المنطقة وفي العالم.

البحرين: خطوة إيجابية لإنهاء النزاعات الإقليمية

رحَّبت مملكة البحرين بالبيان الثلاثي المشترك باتفاق المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية، على استئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية -الإيرانية.

وعبَّرت وزارة الخارجية البحرينية عن تقدير البحرين مبادرةَ جمهورية الصين الشعبية باستضافة ورعاية المباحثات السعودية الإيرانية، استكمالاً للجهود الدبلوماسية العراقية والعُمانية، آملةً أن يشكل هذا الاتفاق خطوة إيجابية على طريق حل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية، مشيدةً بالدور القيادي للمملكة العربية السعودية في دعم الأمن والسلام والاستقرار، وانتهاج الدبلوماسية في تسوية النزاعات الإقليمية والدولية.

باكستان: سيسهم في إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة

أعربت باكستان عن ترحيبها باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وجمهورية إيران الإسلامية.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية -في بيان اليوم- أن هذا التطور الدبلوماسي المهم سيسهم في إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة وخارجها.

وأشادت باكستان بدور الصين في تنسيق هذا الاتفاق، كما أشادت بقيادة البلدين في المملكة وإيران في ظل هذا التطور الإيجابي والمهم.

وذكر البيان أن باكستان ستواصل دورها البنَّاء في الشرق الأوسط والمنطقة، وتأمل في أن تحدد هذه الخطوة الإيجابية نموذجًا للتعاون والتناغم الإقليمي.

الأردن: نأمل أن يسهم في الحفاظ على سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية

رحَّبت الحكومة الأردنية اليوم بالبيان الثلاثي الصادر عن المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران، مثمنةً دور سلطنة عمان وجمهورية العراق؛ لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين.

وأعربت وزارة الخارجية الأردنية، عن أملها بأن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحفظ سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية، وبما يخدم المصالح المشتركة.

قطر ترحب باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران

أعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله عن ترحيب الدوحة بصدور البيان الثلاثي المشترك باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.