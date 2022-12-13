ترحيب فلسطيني بتفويض الأونروا لثلاث سنوات قادمة

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جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لثلاث سنوات قادمة بأغلبية 157 صوتاً، وهو يمثل دعماً سياسياً ومالياً للأونروا للاستمرار في خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين حتى تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 194 الخاص بعودة اللاجئين إلى ديارهم.

وقال رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي في بيان، إن التصويت يعبر عن الدعم السياسي القوي من المجتمع الدولي للأونروا حتى إيجاد حل عادل لقضيتهم.

ويشار أن الأونروا التي أنشئت عام 1950 بقرار أممي تقدم خدمات لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق تواجد اللاجئين الفلسطينيين في خمس مناطق هي الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، وتتلقى دعمها من الأمم المتحدة بإسهامات مالية من الدول المانحة .