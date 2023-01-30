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تردد القنوات المفتوحة التي تنقل مباريات كأس العالم للأندية 2022

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 30 يناير 2023 - 5:55 مساءً
تردد القنوات المفتوحة التي تنقل مباريات كأس العالم للأندية 2022
تردد القنوات المفتوحة التي تنقل مباريات كأس العالم للأندية 2022

يترقب عشاق ومحبي كرة القدم في جميع أنحاء العالم، انطلاق النسخة الجديدة لبطولة كأس العالم للأندية 2022، التي من المقرر لها أن تقام في المملكة المغربية، للمرة الثانية في تاريخها من 1 وحتى 11 فبراير 2023.

بطل النسخة الأخيرة

يُذكر، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي فاز بالنسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم للأندية، حيث أقصى الهلال من نصف النهائي، وانتصر على بالميراس في المباراة النهائيــة، فــيما حقق الأهلي المصري ميدالية المركز الثالث.

تردد القنوات المفتوحة التي تنقل مباريات كأس العالم للأندية 2022
تردد القنوات المفتوحة التي تنقل مباريات كأس العالم للأندية 2022

الفرق المُشاركة بالبطولة

ويُشارك في البطولة 7 فرق على النحو التالي: “فلامنجو البرازيلي، والأهلي المصري، والوداد المغربي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الهلال السعودي، ريال مدريد الإسباني، وســـياتل ساوندرز الأمريكي”.

القنوات المفتوحة وترددها

قناة المغربية الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11157 – 11476
معامل الاستقطاب: عمودي
معـــدل الــترمــيز: 27500
تصــحــيح الخــطأ: 3/4

تردد القنوات المفتوحة التي تنقل مباريات كأس العالم للأندية 2022
تردد القنوات المفتوحة التي تنقل مباريات كأس العالم للأندية 2022

قناة الكأس القطرية

القمر الصــناعي: نايل سات.
تـــــردد القــــناة: 11919.
معدل الاستقطاب: أفقي.
معدل الــترمـــيز: 27500.
تصـــحيح الخــطأ: 3/4

قناة SSC الرياضية

القمر الصــناعي: عربسات
تــــــردد الـــقناة: 12418.
تصحـــيح الخـطأ: 3/4.
مــعدل الترمـــيز: 27500.
معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد القنوات المفتوحة التي تنقل مباريات كأس العالم للأندية 2022
تردد القنوات المفتوحة التي تنقل مباريات كأس العالم للأندية 2022

وقبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2022، شهدت الساعات الأخيرة إعلان أكثر من قناة إذاعة مونديال الأندية وبثها عبر شاشاتها، والتي تأتي على النحو التالي:

قناة IRIB HD Iran التركية

تــــردد القـــــناة: 11881
معامل التـــرميز: 27500
معدل الاستقطاب: أفقي
تصحــيح الخـــطأ: ¾

قناة BeINSPORTS1HD

تــــردد القـــــناة: 12168
معدل التـــرميــز: 29700
معدل الاستقطاب: أفقي

قناة BeINSPORTS2HD

تــــردد القـــــناة: 11856
معدل الترمــــيز: 29700
معدل الاستقطاب: أفقي

تردد القنوات المفتوحة التي تنقل مباريات كأس العالم للأندية 2022
تردد القنوات المفتوحة التي تنقل مباريات كأس العالم للأندية 2022

قناة ZDF الألمانية

تــــردد القـــــــناة: 11361
معـــدل الـــترميز: 22000
معدل الاستقطاب: رأسي

 

قناة DASERST الألمانية

تــــردد القــــــناة: 11493
معدل الترمـــــيز: 22000
معدل الاستقطاب: رأسي

قناة GOLMUNDIALHD

تـــــردد القــــــناة: 11436
مـــعدل الترمـــيز: 22000
معدل الاستقطاب: أفقي

قناة SERVUSHD النمساوية

تــــردد القــــــناة: 12663
مـعدل الترمــــيز: 22000
معدل الاستقطاب: رأسي.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 30 يناير 2023 - 5:55 مساءً
صورة wafaa elshahat

wafaa elshahat

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