تردد القنوات المفتوحة التي تنقل مباريات كأس العالم للأندية 2022

يترقب عشاق ومحبي كرة القدم في جميع أنحاء العالم، انطلاق النسخة الجديدة لبطولة كأس العالم للأندية 2022، التي من المقرر لها أن تقام في المملكة المغربية، للمرة الثانية في تاريخها من 1 وحتى 11 فبراير 2023.

بطل النسخة الأخيرة

يُذكر، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي فاز بالنسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم للأندية، حيث أقصى الهلال من نصف النهائي، وانتصر على بالميراس في المباراة النهائيــة، فــيما حقق الأهلي المصري ميدالية المركز الثالث.

الفرق المُشاركة بالبطولة

ويُشارك في البطولة 7 فرق على النحو التالي: “فلامنجو البرازيلي، والأهلي المصري، والوداد المغربي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الهلال السعودي، ريال مدريد الإسباني، وســـياتل ساوندرز الأمريكي”.

القنوات المفتوحة وترددها

قناة المغربية الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11157 – 11476

معامل الاستقطاب: عمودي

معـــدل الــترمــيز: 27500

تصــحــيح الخــطأ: 3/4

قناة الكأس القطرية

القمر الصــناعي: نايل سات.

تـــــردد القــــناة: 11919.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الــترمـــيز: 27500.

تصـــحيح الخــطأ: 3/4

قناة SSC الرياضية

القمر الصــناعي: عربسات

تــــــردد الـــقناة: 12418.

تصحـــيح الخـطأ: 3/4.

مــعدل الترمـــيز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

وقبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2022، شهدت الساعات الأخيرة إعلان أكثر من قناة إذاعة مونديال الأندية وبثها عبر شاشاتها، والتي تأتي على النحو التالي:

قناة IRIB HD Iran التركية

تــــردد القـــــناة: 11881

معامل التـــرميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي

تصحــيح الخـــطأ: ¾

قناة BeINSPORTS1HD

تــــردد القـــــناة: 12168

معدل التـــرميــز: 29700

معدل الاستقطاب: أفقي

قناة BeINSPORTS2HD

تــــردد القـــــناة: 11856

معدل الترمــــيز: 29700

معدل الاستقطاب: أفقي

قناة ZDF الألمانية

تــــردد القـــــــناة: 11361

معـــدل الـــترميز: 22000

معدل الاستقطاب: رأسي

قناة DASERST الألمانية

تــــردد القــــــناة: 11493

معدل الترمـــــيز: 22000

معدل الاستقطاب: رأسي

قناة GOLMUNDIALHD

تـــــردد القــــــناة: 11436

مـــعدل الترمـــيز: 22000

معدل الاستقطاب: أفقي

قناة SERVUSHD النمساوية

تــــردد القــــــناة: 12663

مـعدل الترمــــيز: 22000

معدل الاستقطاب: رأسي.

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