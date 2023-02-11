تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2022، بات أبرز ما يُشغل عقل جماهير الزعيم في كل مكان في الوطن العربي، ويبحث الجميع عن فرصة لمشاهدة المباراة النهائية بمونديال الأندية.

موعد مباراة الهلال وريال مدريد

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد ريال مدريد، في نهائي كأس العالم للأندية 2022، مساء اليوم عند تمام الساعة العاشرة مساءً، وذلك يأتي بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة بتوقيت مصر.

ويستضيف مباراة الهلال ضد ريال مدريد، ملعب مولاي عبد الله، حيث يُشارك الزعيم لثالث مرة في بطولة كأس العالم للأندية، بعد ترشيحه من قبل الاتحاد الآسيوي، ذلك نظرًا لعدم اكتمال بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وكان نادي الهلال قد تأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية 2022، بعد أن حقق المفاجأة وفاز على فلامنجو البرازيلي بثلاثية مقابل هدف، في نصف النهائي، ليضرب مـــوعدًا مع بطل أوروبا من أجل التنافس على الكأس.

تردد القنوات المفتوحة

وتقوم عددا من القنوات المجانية والمفتوحة ببث مباراة الهلال وريال مدريد اليوم ضمن منافسات كأس العالم للأندية، وتقوم المناطق بتقدم قائمة خاصة بأبرز الترددات الخاصة بالقنوات المجانية المفتوحة.

القناة المغربية الرياضية (TNT)

– القمر الصناعي: عرب سات.

– التردد: 12383.

– الاستقطاب: رأسي.

– معدل الترميز: 27500.

– معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

القناة المغربية الرياضية TNT

– القمر الصناعي: العرب سات.

– التردد: 11157.

– معامل استقطاب: عمودي.

– معدل الترميز: 27500.

– تصحيح الخطأ: 5/6.

القناة المغربية الرياضية

_التردد: 10872.

_القمر: هوتبيرد .

_معامل الاستقطاب: عمودي.

_معدل الترميز: 27500.

_تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة «SSC» الرياضية السعودية

– القمر الصناعي: نايل سات.

– التردد: 12523.

– الاستقطاب: عمودي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة «ssc sports» السعودية

– القمر: عرب سات.

– التردد: 12418.

– الاستقطاب: أفقي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

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