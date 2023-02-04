تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والوداد بكأس العالم للأندية

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال ضد الوداد في كأس العالم للأندية 2022، بــات أبرز ما يُشغل عقل جماهير الزعيم في كل مكان في الوطن العربي، ويبحث الجميع عن فرصة لمشاهدة المواجهة المرتقبة بمونديال الأندية.

موعد مباراة الهلال والوداد

ومن المقرر، لأن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد فريق الوداد المغربي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2022، في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، والرابعة والنصف بتوقيت مصر.

ويستضيف مباراة الهلال ضد الوداد المغربي، ستاد مولاي عبد الله، حيث يُشارك الزعيم لثالث مرة في بطولة كأس العالم للأندية وذلك بعد ترشيح من الاتحاد الآسيوي ، بعد عدم اكتمال بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

تردد القنوات المفتوحة

وتقوم عدد من القنوات المجانية والمفتوحة ببث مباراة الهلال والوداد المغربي اليوم السبت في ربع نهائي كأس العالم للأندية، وبالتالي يقوم موقع المناطق بتقدم قائمة بأبرز الترددات الخاصة بالقنوات المجانية المفتوحة.

القناة المغربية الرياضية(TNT)

– القمر الصناعي: عرب سات.

– التردد: 12383.

– الاستقطاب: رأسي.

– معدل الترميز: 27500.

– معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

القناة المغربية الرياضية TNT

– القمر الصناعي: العرب سات.

– التردد: 11157.

– معامل استقطاب: عمودي.

– معدل الترميز: 27500.

– تصحيح الخطأ: 5/6.

القناة المغربية الرياضية

التردد: 10872.

القمر: هوتبيرد.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطا: 3/4.

قناة «SSC» الرياضية السعودية

– القمر الصناعي: نايل سات.

– التردد: 12523.

– الاستقطاب: عمودي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة «ssc sports» السعودية

– القمر: عرب سات.

– التردد: 12418.

– الاستقطاب: أفقي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

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