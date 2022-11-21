تردد قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022

يفتتح منتخبنا الوطني مشواره في مونديال قطر 2022، غدًا الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2022، بمواجهة منتخب الأرجنــتين، حيث يسعى الأخضر لتقديم أداء مــميز ضد نجوم التانجو وتحــقيق مفاجأة ضد ميسي ورفاقه.

موعد مباراة الأخضر والتــانجو

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة الأخضر ضد منتخب الأرجنتين في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثانية عشر مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، عـلى ملعب لوسيل.

ويبحث عشاق المنتخب الســعودي ومنتخب الأرجنــتين في كل مكان عن قناة مفتوحة تذيع اللقاء المرتقب بعد أن وجهت شبكة قنوات “بي إن سبورت” صدمة كبير لمحبي الأخضر بعد أن أعلنت أنها لن تُذيع مباريات الصقور في المونديال.

قائمة ترددات القنوات المفتوحة

وتقدم صحفية “المناطق”، قائمة بالقنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة المنتخب السعودي ونظيره الأرجنتيني في مونديال قطر 2022، ويوجد قنـــوات عبر القمر الصــناعي نايل ســات، والقمر الصناعي عرب سات.

تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة على عدد من الأقمار الصناعية في منطقة الشــــرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأبرزهما “نايل سات، وعرب سات”، حيث نقدم أبرز الترددات إلى متابعي موقع المناطق، عبر المنصات المختلفة.

يكون التردد عبر القمر الصناعي عرب سات على النحو التالي: ” 11565 أفقي (H) 27500 2/3″، ويكون التردد عبر القمر الصناعي نايل سات يكون كالأتي: “11053 أفقي (H) 27500 2/3”

وإليكم قائمة القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022 على النحو التالي:

قناة “IRIB HD Iran”

1_ترددها: 11881

2_الاتسقطاب: أفقي

3_معدل الترميز:27500

قناة “TRT2”

1_ترددها: 11054

2_الاستقطاب : أفقي

3_معدل الترميز: 30000

قناة ” zdf”

1_ترددها: 11054

قناة “beIN Sports France 1 HD”

1_ترددها: 12168

2_الاستقطاب: رأسي

3_معدل الترميز: 29700

قناة “ARD Das Erste HD”

1_ترددها: 11494

2_الاستقطاب: أقفي

3_معدل الترميز: 22000

قناة “ARD Das Erste HD”

1_ترددها: 11836

2_الاستقطاب: أقفي

3_معدل الترميز: 27500

قناة “Cuatro España HD”

1_ترددها: 10906

2_الاستقطاب: رأسي

3_معدل الترميز: 22000