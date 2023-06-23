ترشيح الرياض للقب عاصمة التصميم العالمية لعام 2026

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أعلنت منظمة التصميم العالمية اليوم (الجمعة)، ترشيح مدينة الرياض للقب عاصمة التصميم العالمية 2026، وذلك بعد منافسة مع عدة مدن عالمية، تأهل منها مدينتان فقط للمرحلة النهائية والتي سوف تعلن نتائجها في شهر سبتمبر القادم.

وقامت هيئة فنون العمارة والتصميم بتقديم ملف استضافة حدث 2026، لترشيح مدينة الرياض عاصمةً للتصميم العالمية لعام 2026، وهذا اللقب يُمنح كل عامين، وهو عبارة عن برنامج وفعاليات تصميمية لمدة عام لعرض إنجازات المدن التي تستفيد بشكل فعال من التصميم لتحسين حياة مواطنيها.

ويستهدف الترشيح بناء سمعة عالمية للرياض كمركز رائد للتصميم والإبداع والابتكار لجذب السياحة والاستثمار وعرض إنجازات المدينة على المستوى الدولي، وأنها جاهزة لاستقبال جميع المنتسبين لقطاع التصميم في العالم، والتواصل مع شبكة دولية واسعة الخبرات تتيح للمدن والبلديات والمشاريع الكبرى مشاركة برامج وإستراتيجيات أعمال التصاميم الحضرية والتحولات العمرانية، وكذلك كسب الاعتراف باستخدام الابتكار في التصميم لتعزيز التنمية الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية والبيئية.

ويعزز تقديم الهيئة لملف الاستضافة لـ 2026، تحقيق إستراتيجيتها التي تنتهي مرحلتها الأولى في 2025، والتي تعد بمثابة احتفاء وانطلاقة متجددة لأهداف أكثر ستقودها الهيئة لتنمية القطاع، مما سيساهم في جعل الرياض المكان الذي يجمع جميع المصممين في العالم لعام 2026.

وتهدف منظمة التصميم العالمية “WDO” إلى تعزيز وتطوير نظام التصميم من خلال قدرتها على تحسين جودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتقدم خدماتها لأكثر من 180 منظمة عضواً حول العالم، وتشرك الآلاف من المصممين من خلال برامجها ومبادراتها المبتكرة.