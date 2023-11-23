“ترشيد” تحقق المركز الأول في جائزة مشاريع التكنولوجيا للعام 2023م

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حققت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد”، جائزة المركز الأول في مسار مشاريع التكنولوجيا لعام 2023م، ضمن فعاليات النسخة الثانية من قمة مكاتب إدارة المشاريع بشعار (قيادة التميّز وتوجيه دفّة النجاحات).

وتتوّج الجائزة جهود تنفيذ 95 مشروعًا لإعادة تأهيل إنارة الشوارع في المنطقة الوسطى والشمالية والشرقية والجنوبية والغربية من المملكة، بمساحة إجمالية تقدّر بأكثر من 2 مليون كيلومتراً مربعاً، لأفضل الممارسات وأحدث التقنيات لتوفير يصل إلى 70% سنويًا في استهلاك الطاقة، وأثر إيجابي على البيئة، وذلك بخفض 3.1 ملايين طن متري من انبعاثات الكربون الضارة سنويًا، بما يوازي الأثر البيئي لزراعة 35.5 مليون شجرة.

وأكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ”ترشيد” وليد الغريري، على نتائج تطبيق أفضل الممارسات وأحدث التقنيات الذكية في المجال ضمن مشروعات كفاءة الطاقة، والتي استطاعت “ترشيد” وعبر فريقها من تسليم هذه المشروعات ذات المساحات الجغرافية الممتدة إلى أطراف المملكة في وقت قياسي.

ويُعد منح “ترشيد” هذه الجائزة ضمن أحد أهم البرامج التنافسية في مجال إدارة المشاريع داخل المملكة، تجسيدًا لدورها الريادي في مجال إدارة مشروعات خدمات كفاءة الطاقة، وتطبيقها أفضل الممارسات التي تتسم بالكفاءة في المشروعات الوطنية التي تقوم بإطلاقها وتنفيذها، وخطوة أقرب لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة المتمثلة بتقديم حلول مستدامة لرفع كفاءة الطاقة، ودعم الاقتصاد الدائري للكربون، وتقديم حلول البنية التحتية الذكية للمدن، وزيادة نسبة المشاركة في قطاع خدمات كفاءة الطاقة.