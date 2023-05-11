“ترشيد” تستكمل أعمال رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق مستشفى الإيمان بالرياض بوفر 18%

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استكملت كلٌ من الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد”، ومستشفى الإيمان أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق مستشفى الإيمان بمدينة الرياض، بالإضافة إلى المباني التابعة والمساندة، بهدف رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في جميع مباني ومرافق المستشفى.

وعملت “ترشيد” على إعادة تأهيل عدد 6 مباني بإجمالي مساحة تبلغ حوالي 68 ألف متر مربع وذلك وفق أفضل المعايير العالمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها.

وأوضح العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لشركة “ترشيد” وليد بن عبدالله الغريري أن الشركة قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على جميع مباني ومرافق مستشفى الإيمان بالرياض قبل البدء في تنفيذ المشروع، وتبين أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها، كما تبين بعد ذلك أهمية إعادة تأهيل أنظمة التكييف والإضاءة وأنظمة التحكم في المباني الواقعة ضمن نطاق المشروع، مما سيجعل مباني المستشفى أكثر كفاءة وقدرة على استهلاك وترشيد الطاقة.

وبين أن “ترشيد” عملت على تطبيق 10 معايير رئيسة للرفع من كفاءة الطاقة؛ أبرزها استبدال بعض المبردات بأخرى مرشدة للطاقة وذات كفاءة عالية، واستبدال العديد من وحدات التكييف المنفصلة والمجمعة بأخرى مرشدة للطاقة وذات كفاءة أعلى، كما شملت أعمال إعادة التأهيل تركيب محركات متغيرة السرعة عليها (VFDs) على المضخات الثانوية واستبدال الصمامات إلى صمامات التحكم بالضغط المستقل، وتركيب نظام التحكم في محطة مبردات المياه (CPM)، وتركيب نظام التحكم بالمباني (BMS)، كما قامت (ترشيد) بإعادة تأهيل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال أنظمة الإضاءة التقليدية الحالية بأنظمة تعمل بتقنية الـ (LED) الموفرة للطاقة وذات الأداء العالي في البيئة العملية، وكذلك تركيب حساسات التحكم في المكاتب والمرافق المساندة والتابعة لمستشفى الإيمان بمدينة الرياض.

يذكر أن الوفر المستهدف بلغ أكثر من 6 ملايين كيلو واط ساعة سنويًا، أي ما يعادل 18% من إجمالي استهلاك الكهرباء السابق، ونسبة التوفير المتوقعة من المشروع تعادل استهلاك أكثر من 9 آلاف برميل نفط مكافئ، وتفادي حوالي 3 آلاف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 65 ألف شتلة سنويًا.

وتسعى الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد” في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الإستراتيجي للمملكة المنبثق من رؤية المملكة 2030 الرامي إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.