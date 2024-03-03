“ترشيد” تستكمل مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض

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استكملت كلٌ من الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد”، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وذلك ضمن مشروعاتها الرامية إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في مستشفيات المملكة بوفر متوقع يبلغ 24%.

وتهدف “ترشيد” من خلال هذا المشروع إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها وفق أفضل المعايير العالمية في عدد من مباني ومرافق المستشفى والبالغ عددها 50 مبنى.

وعن تفاصيل المشروع ذكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “ترشيد” وليد الغريري، أن الشركة قد قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على كافة المباني والمرافق الواقعة ضمن نطاق المشروع وذلك قبل البدء في التنفيذ، وتبين لها أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها، كما تبين بعد ذلك أهمية إعادة تأهيل أنظمة التكييف والإضاءة وأنظمة التحكم في المباني الواقعة ضمن نطاق المشروع، مما سيجعل مباني ومرافق المستشفى أكثر كفاءة وترشيدًا في استهلاك الطاقة.

واستهدفت “ترشيد” تطبيق 15 معيارًا رئيسًا للرفع من كفاءة الطاقة؛ من أبرزها: استبدال ثلاثة مبردات مركزية بإجمالي سعة تبريدية تبلغ 7500 طن، بالإضافة إلى استبدال عدد 8 مضخات للمياه المبرد الأولية والمياه المكثفة، وتركيب وحدات تحكم ذات التردد المتغير على وحدات مناولة الهواء وتحديث نظام التحكم بها، كما شملت المعايير استبدال عدد 196 وحدة تكييف منفصلة وجدارية ومجمعة بأخرى مرشدة للطاقة وذات كفاءة أعلى، وتركيب نظام التحكم بوحدات التكييف وترقية نظام إدارة المبنى (BMS) في بعض المناطق وربط بعض أجهزة التبريد في النظام للتحكم في كفاءة أداء أجهزة التكييف والتبريد المستحدثة.

كما قامت “ترشيد” بإعادة تأهيل أنظمة الإضاءة الداخلية والخارجية عن طريق استبدال ما يزيد عن 200 ألف مصباح من الإضاءة التقليدية بأنظمة تقنية الـ (LED) الموفرة للطاقة وذات أداء عال في البيئة العملية، وتركيب ما يزيد عن 6 آلاف وحدة من حساسات الإشغال والتحكم في العيادات والمكاتب وغيرها من الأماكن التابعة لمباني ومرافق المستشفى.

ويهدف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من خلال مشروع رفع كفاءة الطاقة إلى تعزيز الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع المعايير العالمية ومستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ورؤية السعودية 2030 وتوفير التكاليف الاقتصادية، حيث إن الوفر المحقق من المشروع يعادل توفير 21.9 مليون ريال سنويًا من إجمالي فواتير الكهرباء.

ويُعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من الأبرز عالميًا في تقديم الرعاية الصحية التخصصية ورائدًا في الابتكار، ومركزًا متقدمًا في البحوث والتعليم الطبي.

كما يسعى لتطوير التقنيات الطبية والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية على مستوى العالم، وذلك بالشراكة مع كبرى المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية؛ لتقديم خدمات عالمية المستوى في المجالات السريرية والبحثية والتعليمية.

يشار إلى أن الوفر المتوقع يبلغ أكثر من68 مليون كيلو واط ساعة سنويًا، أي ما يعادل 24% من إجمالي استهلاك الكهرباء السابق. وإضافةً إلى الأداء الأفضل لأجهزة التكييف والإضاءة؛ فإن نسبة التوفير المتوقعة من المشروع تعادل تفادي استهلاك أكثر من 100ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي حوالي 39 ألف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يعادل الأثر البيئي لزراعة أكثر من 649 ألف شتلة سنويًا، وتسعى الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الإستراتيجي للمملكة المنبثقة من رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.