“ترشيد” تطلق أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق جامعة الحدود الشمالية

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أطلقت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد”، وجامعة الحدود الشمالية، أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق الجامعة، بهدف رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في كافة المباني والمرافق التابعة لجامعة الحدود الشمالية البالغ عددها 23 مبنى، وبإجمالي مساحة تبلغ 48 ألف متر مربع، وذلك وفق أفضل المعايير العالمية.

وأوضح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة “ترشيد” وليد بن عبد الله الغريري، أن الشركة قامت بإجراء المسوحات الميدانية، والدراسات الفنية على المباني، والمرافق الواقعة ضمن نطاق المشروع، حيث تبين أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة، وخفض استهلاكها في المباني والمرافق التابعة، فضلًا عن ضرورة تطبيق 7 معايير رئيسية للرفع من كفاءة الطاقة، تشمل أنظمة التحكم، والتكييف، والإضاءة، واستبدال بعض وحدات التكييف الجدارية والمجمعة بأخرى مرشدة لطاقة، وذات كفاءة أعلى، وتركيب نظام التحكم بوحدات التكييف ونظام التحكم في وحدات مناولة الهواء.

وأضاف الغريري أن “ترشيد” ستؤهل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال الإضاءة التقليدية الحالية بأنظمة (LED) الموفرة للطاقة، وذات الأداء العالي في البيئة العملية، وتركيب حساسات التحكم ومستشعرات الحركة في المكاتب، والمباني، والمرافق التابعة للجامعة.

يُذكر أن إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المشروع يبلغ حوالي 18 مليون كيلو واط ساعة سنويًا، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى حوالي 15 مليون كيلو واط ساعة سنويًا، أي بنسبة خفض مقدرة بـ 17% تقريبًا.