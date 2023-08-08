“ترشيد” توقع عقد رعاية مع نادي النصر

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أعلنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد”، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والمعنية بتطوير قطاع كفاءة الطاقة من خلال مشروعات إعادة تأهيل المباني والمرافق في المملكة؛ عن توقيعها عقد رعاية رسمي مع نادي النصر لمدة ثلاث سنوات.

وترتكز هذه الشراكة الإستراتيجية بين ترشيد ونادي النصر على دعم وتسليط الضوء على الجهود المشتركة في تحقيق الريادة والتنوع الاقتصادي والتطلعات الوطنية لرؤية المملكة 2030؛ حيث تصب أهداف هذه الشراكة في دعم وتحقيق الاستدامة التنموية في كافة المجالات.

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة ترشيد وليد بن عبد الله الغريري، أن طموح ورؤية الشركة لهذه الرعاية يأتي من منطلق دعم القطاع الرياضي في المملكة، وتحديداً رياضة كرة القدم السعودية للوصول بها إلى مراتب متقدمة عالمياً، مشيراً إلى أن الرعاية لنادي عريق مثل نادي النصر بهدف الوصول إلى شريحة واسعة من المتابعين للنادي وكرة القدم السعودية.

من جانبه بين الرئيس التنفيذي لنادي النصر السعودي أحمد بن ناصر الغامدي أن رعاية النادي من أحد الشركات الرائدة في مجالها، سيسهم في مواصلة تنويع قاعدة رعاة النادي في مختلف المجالات، معرباً عن تفاؤله وثقته أن ينتج هذا التعاون الكثير من النجاحات في المستقبل.

يذكر أن الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد” تأسست عام 2017 وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، واستهدفت حتى الآن أكثر من 6 تيرا واط ساعة خفض في الاستهلاك الكهربائي، وهو ما يعادل 9.6 ملايين برميل نفط مكافئ، وتفادي 3.4 ملايين طن متري من الانبعاثات الكربونية الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 57.4 مليون شجرة أو ما يعادل مساحة عدد 540 ألف ملعب كرة قدم.