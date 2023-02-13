ترقية ” الغبان ” الى رتبة لواء

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قلد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبد الله البسامي العميد طارق بن أحمد الغبان نائب مدير الإدارة العامة للحج والعمرة قائد مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج والعمرة رتبته الجديدة ، بعد صدور المرسوم السامي الكريم القاضي بترقيته إلى رتبة لواء.

وهنأ الفريق البسامي اللواء الغبان بهذه الترقية متمنيا أن تكون له مداد خير وخدمة للدين ثم المليك والوطن.

من جهته أعرب اللواء الغبان عن عظيم شكره وامتنانه لهذه الثقة الملكية الغالية ، سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد، وأن يكون عند حسن ظن الجميع.