ترقُّب خفض الفائدة يهبط بأسعار الذهب

عادت أسعار الذهب إلى مربع التراجع مجدداً بعد المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، في ظل تركيز المتعاملين على احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2313.92 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.4% إلى 2322.50 دولار للأوقية.

ويتوقع المتعاملون احتمالاً نسبته 67% لخفض سعر الفائدة الاتحادي في سبتمبر المقبل، حيث تزيد أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية الذهب الذي لا يدرّ عائداً.

وبشأن المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 27.3 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 2.2% إلى 975.63 دولار، فيما فقد البلاديوم 0.2% ليبلغ 975.75 دولار.