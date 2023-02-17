تركيا بين نارين.. استغاثة أممية وملاحقة مخالفي البناء

المناطق_متابعات

بين نداء استغاثة أممي وتحرك لمواجهة مخالفي البناء، لا تزال تركيا تواجه تبعات أزمة الزلزال.

ووجهت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، نداء لجمع مليار دولار لمساعدة أكثر من خمسة ملايين في تركيا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بعد الزلزال.

وقال مارتن غريفيث، منسق الأمم المتحدة للمساعدات، الذي زار تركيا الأسبوع الماضي، إن الناس “عانوا من حزن لا يوصف”.

وأضاف: “يجب أن نقف معهم في أحلك أوقاتهم ونضمن حصولهم على الدعم الذي يحتاجون إليه”.

من ناحية أخرى، قال وزير العدل التركي، إنه تم القبض على 54 مشتبها به و7 مطلوبين بشأن مخالفات البناء.

وبحسب ما نقلته صحيفة “إيكونومي” التركية عن أحد المطورين العقاريين فإن تركيا ستكون في حاجة إلى بناء حوالي مليون منزل جديد في 10 محافظات.

وأشار ألتان يلمظ، رئيس جمعية مطوري الإسكان والمستثمرين إلى أنه يجب البدء في جهود إعادة البناء الضخمة.

وأكد أن “هذا تقدير متفائل”، موضحا أن “معظم المباني لا تزال في حاجة إلى الهدم أيضا”.

وقدر يلمظ تكلفة المساكن والبنية التحتية التي تدمرت عند 100 مليار دولار.