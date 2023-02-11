تركيا تسجل 70 هزة أرضية اليوم بدرجات مختلفة

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أعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، مساء اليوم، تسجيل 70 هزة أرضية اليوم السبت في تركيا تراوحت شدتها بين 3 و4.7 درجات.

ويصنَف الزلزال الذي وقع في تركيا قبل أيام في المرتبة السابعة بين أكثر الكوارث الطبيعية فتكا هذا القرن، متجاوزا زلزال وتسونامي اليابان عام 2011 ومقتربًا من إجمالي ضحايا زلزال وقع في إيران المجاورة في 2003 وأودى بحياة 31 ألف شخص.

وأكد مسؤولون أتراك والأمم المتحدة تضرر نحو 24.4 مليون شخص في سوريا وتركيا في منطقة تمتد على مسافة 450 كيلومترا من أضنة في الغرب إلى ديار بكر في الشرق. وفي سوريا، أودى الزلزال بحياة أشخاص حتى حماة التي تبعد 250 كيلومترًا من مركز الزلزال.

تسجيل هزة ارتدادية في دوغان

ومساء اليوم، أعلن مرصد الزلازل الوطني في إسطنبول، تسجيل هزة ارتدادية في دوغان كوي بهاتاي قوتها 4.4 درجات على مقياس ريختر.

كما أعلنت السلطات التركية، توقيف 48 شخصا في تركيا لارتكابهم أعمال نهب وسرقة في المحافظات المنكوبة بسبب الزلزال والهزات الارتدادية التي ضربت 10 مدن في جنوب تركيا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هناك عمليات نهب في المناطق التي تعرضت للزلزال، مؤكدا عمل السلطات على ضبط كل من يقوم بهذه الممارسات.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الصحة التركي، ارتفاع حصيلة الضحايا في تركيا إلى 22 ألفا و327 قتيلا.