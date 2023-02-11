تركيا.. توقيف 48 شخصا استغلوا كارثة الزلزال للنهب والسرقة

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أوقف السلطات التركية 48 شخصا على خلفية أعمال نهب وسرقة مارسوها في 8 محافظات تضررت جراء الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد.

وذكرت الوكالة أن المشتبه بهم أوقفوا على ذمة التحقيقات في أعمال نهب ارتكبت إثر الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات وخلف أكثر من 25 ألف قتيل في تركيا وسوريا.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلازل جنوبي البلاد إلى 22 ألفا و327 حالة حتى عصر السبت.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مخيم لإيواء ضحايا الكارثة على هامش زيارة قام بها إلى ولاية شانلي أورفة، إحدى الولايات العشر المتضررة.

وقال أردوغان إن 22 ألفا و327 شخصا فقدوا حياتهم جراء الزلزال فيما نجا 80 ألفا و104 مصابين.

وشدد على أن الحكومة تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لعدم ترك المواطنين المتضررين جوعى وفي العراء وحتى لا يشعروا باليأس والوحدة.

وأوضح أن السلطات لا تتسامح أبدا مع “تجار الفوضى” الذين يحرضون الشعب عبر نشر أخبار مزيفة وكاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص.

وفجر 6 فبراير الجاري ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.