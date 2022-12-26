تركيا: لن نسمح برفع أسعار التجزئة.. وعقوبات إدارية شديدة للمخالفين

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حذر وزير التجارة التركي محمد موش مسؤولي سلاسل التجزئة من رفع الأسعار، حيث قال إنه موش، إنه اجتمع مع مسؤولين تنفيذيين لأربع سلاسل تجزئة للتحذير من رفع الأسعار بعد زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2023، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

وقال الوزير على تويتر إن الحكومة لن تسمح “بزيادات غير عادلة في الأسعار” مرفقا لصورة من الاجتماع.

واكد أنه إذا تم الكشف عن هذه الزيادات غير المبررة في الأسعار فسيتم فرض عقوبات إدارية شديدة عليهم.

ولم يحدد الوزير أسماء الشركات، لكن من بين أكبر سلاسل التجزئة في تركيا “بيم” و”سوك” و”ميجروس” و”أيه101″.

وقال إن وزارته تواصل جهودها ضد المحتكرين الذين يستغلون رفع الحد الأدنى للأجور.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن الخميس الماضي رفع قيمة الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في تركيا.