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تركي آل الشيخ: أعلى عرض مقدم حتى الآن لتذكرة “فوق الخيال” بلغ 9 ملايين

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 11 يناير 2023 - 3:04 صباحًا

المناطق_الرياض

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن أعلى عرض مقدم حتى الآن لتذكرة “فوق الخيال” الخيال الخيرية، الخاصة بمباراة كأس موسم الرياض.

وقال آل الشيخ إن أعلى عرض حتى الآن مقدم من رجل الأعمال خالد المشرف وبلغ 9 ملايين ريال، للحصول على التذكرة المميزة لمباراة فريق نجوم الهلال والنصر وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان رئيس هيئة الترفيه قد أعلن سابقاً طرح تذكرة واحدة بمسمى “فوق الخيال” للبيع في مزاد يبدأ من مليون ريال، تتمتع بمميزات فريدة ومختلفة خاصة جداً، وسيذهب ريعها بالكامل لمنصة إحسان الخيرية.

وأضاف أن التذكرة ستتيح لصاحبها حضور تتويج كأس موسم الرياض وتكريم الفائز بالكأس، والدخول لغرفة الملابس وحضور عشاء مع نجوم الفريقين، مبيناً أن المزاد سينتهي يوم 17 من الشهر الجاري.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 11 يناير 2023 - 3:04 صباحًا
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