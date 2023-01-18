تركي آل الشيخ: مشرف الغامدي يفوز بتذكرة “فوق الخيال” بقيمة 10 ملايين ريال

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أعلن رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن فوز رجل الأعمال مشرف الغامدي، بمزاد تذكرة “فوق الخيال”، بقيمة 10 ملايين ريال، الخاصة بمباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان، المقررة الخميس المقبل، على كأس موسم الرياض.

وقال تركي آل الشيخ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن أعلى عرض بمزاد التذكرة الخيرية (فوق الخيال) وصل إلى 10 ملايين ريال، من رجل الأعمال مشرف الغامدي، موضحا أن ريع التذكرة كاملًا سيتم تخصيصه لمنصة إحسان.

وكان رئيس هيئة الترفيه قد أعلن طرح تذكرة واحدة بمسمى “فوق الخيال” للبيع في مزاد يبدأ من 2 مليون ريال، تتمتع بمميزات فريدة ومختلفة خاصة جداً، وسيذهب ريعها بالكامل لمنصة إحسان الخيرية، حيث تعد التجربة الأولى من نوعها في هذا النمط في العمل الخيري.

وبحسب تركي آل الشيخ، فإن التذكرة ستتيح لصاحبها حضور تتويج كأس موسم الرياض وتكريم الفائز بالكأس، والدخول لغرفة الملابس وحضور عشاء مع نجوم الفريقين، وحدد نهاية المزاد في 17 من الشهر الجاري.

يذكر أن مدير فريق موسم الرياض، ونجم المنتخب السعودي ونادي الشباب السابق خالد الشنيف، أعلن في وقت سابق من يوم الإثنين، عن قائمة الفريق المكون من نجوم الهلال والنصر، لمواجهة باريس سان جيرمان، الخميس القادم على “كأس موسم الرياض” ضمن فعاليات موسم الرياض 2022.

وضمت القائمة في حراسة المرمى كلا من محمد العويس وأمين بخاري. إلى جانب اللاعبين “عبدالإله العمري، وعلي لاجامي، وسعود عبدالحميد، وجانغ هيون سو، وعبدالله مادو، وسلطان الغنام، وخليفة الدوسري، وعلي البليهي، ولويس غوستافو، وعبدالله الخيبري، وعبدالله عطيف، ومحمد كنو”.

بالإضافة إلى سالم الدوسري، وسامي النجعي، وماتيوس بيريرا، وتاليسكا، وبيتي ماريتينز، وأندريه كاريو، وموسى ماريغا، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.