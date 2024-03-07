تركي آل الشيخ يتوج روني أوسوليفان بكأس بطولة ماستر العالم في السنوكر في موسم الرياض

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توّج معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، اللاعب الإنجليزي روني أوسوليفان بكأس بطولة ماستر العالم في السنوكر بعد فوزه في الجولات النهائية للبطولة مقابل نظيره اللاعب البلجيكي لوكا بريسيل بنتيجة 2-5، حيث اختتمت فعاليات البطولة بمواجهة المصنفين الأول والرابع على مستوى العالم في لعبة السنوكر في المسرح العالمي بمنطقة بوليفارد سيتي، إحدى مناطق موسم الرياض.

واستمتع الجمهور بليلة مليئة بالحماس والترقب، والتي عقدت فيها جولتي نصف النهائي من الساعة 5 وحتى 10 مساءً، تضمنت مواجهة تغلب فيها اللاعب لوكا بريسيل على اللاعب مارك ألين بنتيجة 4-2.

وتبعها فوز اللاعب روني أوسوليفان على اللاعب جود ترامب بنتيجة 4-1.