تركي آل الشيخ يحدد موعد افتتاح “موسم الرياض” الثالث وتفاصيل الفعاليات

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كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، مساء اليوم الأربعاء ، تفاصيل موسم الرياض الثالث 2022.

وقال في مؤتمر صحفي، إن موسم الرياض سيكون خياليا، وسينطلق 21 أكتوبر في نسخته الثالثة بحفل عالمي لسيرك دو سوليه، في حين سيتم افتتاح المناطق يوم 22 أكتوبر.

وأضاف أن موسم الرياض سيشهد افتتاح منطقة جديدة باسم “Boulevard World” والتي ستحتوي على أكبر بحيرة صناعية عالمية، كما سيشهد الموسم أول تلفريك في الرياض، كما تم تطوير البوليفارد رياض سيتي بإضافة أكثر من 12 مطعم ومقاهي، فضلا عن مسرحيات عالمية وعربية و7 مسرحيات سعودية.

ووجه رئيس الهيئة العامة للترفيه الشكر لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعمهما الكبير لقطاع الترفيه في المملكة.