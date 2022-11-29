تركي آل الشيخ يشعل المنافسة قبل مباراة الأخضر والمكسيك بجائزة كبيرة

تتجه الأنظار مساء غد الأربعاء غلى ملعب لوسيل القطري، حيث تترقب الجماهير السعودية والعربية المباراة المرتقبة بين منتخبي السعودية والمكسيك في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم، حيث تعد المباراة بمثابة حجز تذكرة العبور للدور المقبل.

ويحتضن ملعب لوسيل مباراة من العيار الثقيل تجمع بين الأخضر والمكسيك في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة، ويحتاج المنتخب الوطني للفوز للتأهل مباشرة دون النظر إلى نتيجة مباراة الأرجنتين وبولندا.

وكشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، عن مسابقة استثنائية لمتابعيه على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي تبلغ قيمتها 10 آلاف دولار أمريكي.

وحدد تركي آل الشيخ شروط المسابقة، حيث طالب فيها متابعيه بتوقع نتيجة مباراة السعودية والمكسيك، إضافة لإعادة النشر ووضع إعجاب على المنشور، كشروط للاشتراك في المسابقة.