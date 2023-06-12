تركي آل الشيخ يعزي مسلي آل معمر في وفاة والده

قدم المستشار “تركي آل الشيخ” رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، خالص التعازي لـ “مسلي آل معمر” رئيس نادى النصر، في وفاة والده، متمنياً له الرحمة والغفران.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: “خالص التعازي للاستاذ مسلي آل معمر في وفاة والده … نسأل الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه ويسكنه فسيح جناته”.

على جانب آخر يتولى آل معمر مجلس إدارة النصر منذ شهر إبريل في عام 2021، بينما ترأس منصب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين بين 2018 و2020.

وينتظر دخول الانتخابات الرئاسية المقبلة لنادي النصر، ليترشح لمنصب الرئيس، لمدة عام آخر.

ويعمل في الفترة الأخيرة على دعم الفريق من خلال الصفقات الأجنبية أو تعيين مدير فني جديد لإعادة النادي إلى منصات التتويج والألقاب.