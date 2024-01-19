تركي آل الشيخ يعلن إطلاق النسخة الأولى من بطولة “موسم الرياض للسنوكر”

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أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، عن إطلاق النسخة الأولى من بطولة “موسم الرياض” للسنوكر (البلياردو الإنجليزي)، خلال الفترة من 4 إلى 6 مارس في “بوليفارد أرينا” لتضيف المزيد من المتعة والتشويق إلى قائمة فعاليات الموسم هذا العام.

وقال المستشار تركي آل الشيخ: “يسعدنا أن نستضيف أول بطولة احترافية للسنوكر على الإطلاق في المملكة، موضحاً أن رياضة السنوكر يشاهدها ويلعبها الملايين حول العالم، متطلعاً إلى الترحيب باللاعبين المشاركين وعشاق السنوكر في المملكة العربية السعودية وضمن فعاليات “موسم الرياض”.

وجاء توقيع اتفاقية هذه البطولة بين م. فيصل بافرط، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه (GEA)، وستيف دوسون، رئيس مجلس إدارة جولة السنوكر العالمية (World Snooker Tour)، بحضور معالي المستشار تركي آل الشيخ، بالإضافة إلى الرياضيين إيدي هيرن وباري هيرن.