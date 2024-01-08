تركي آل الشيخ يعلن تمديد افتتاح منطقة وندر جاردن حتى 28 يناير الجاري

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أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ اليوم، تمديد افتتاح منطقة “وندر جاردن”، إحدى مناطق موسم الرياض الترفيهية، حتى 28 يناير الجاري.

وقد شهدت المنطقة منذ افتتحها في نوفمبر الماضي، إقبالا كبيرا من الزوار لما تضمه من فعاليات وتجارب ممتعة ومغامرات استثنائية عديدة، حيث شكلت وجهة ترفيهية فريدة بمناطقها الرئيسية الثلاث، إضافة إلى احتوائها على أكثر من 70 لعبة حماسية ومختلفة، وصالتين لألعاب الآركيد، و15 متجر و26 مطعم، وما يزيد عن 60 عرضا مسرحيا ومتجولا.

وتشمل المناطق الثلاثة الرئيسية، منطقة “ذا ماجيك أوف ووتر” التي تحتوي على بحيرة الفلامينجو، ومنطقة “بلوم” التي تجمع مجسمات فنية مستوحاة من الزهور والألوان، ومنطقة “حديقة الفرشات” التي تقدم تجربة بيت الفراشات، وهي الأولى من نوعها في موسم الرياض.

كما تعد منطقة وندر جاردن، أول مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط بطابع الحديقة الساحرة، حيث تتميز بطابعها الساحر المستوحى من الأشجار والزهور والفراشات، وبوابتها الخيالية العملاقة، إلى جانب الأعمال الفنية المضيئة التي تنتشر في أنحاء المنطقة، والرسومات الفنية المتنوعة على أرضياتها، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب المنطقة عبر تطبيق وموقعwebook من خلال الرابط: http://onelink.to/wbkapp.

وقد نجح موسم الرياض في نسخته الرابعة المقام تحت شعار Big Time، باستضافة 12 مليون زائر في 60 يوما، وذلك بمختلف مناطقه التي تتميز كل واحدة منها بعدد من عناصر الإبهار وأدوات الترفيه التي تلبي احتياجات الزوار من العائلات والأفراد والأطفال.