تركي آل الشيخ يعلن وصول زوار موسم الرياض إلى 20 مليون زائر

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أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، في ختام موسم الرياض 2023، أنه بدعم وتمكين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصل عدد زوار موسم الرياض 20 مليون زائر، توافدوا إلى جميع مناطق وفعاليات الموسم من داخل وخارج المملكة.

وحقق موسم الرياض 2023 العديد من المنجزات والأولويات، عبر استضافة الكثير من الفعاليات والأنشطة الترفيهية الكبرى، من أبرزها ثلاثة نزالات عالمية في الملاكمة، ونزال لعبة الفنون القتالية، بالإضافة إلى بطولات التنس والسنوكر والبادل والتزلج، وبطولة كأس موسم الرياض لكرة القدم، واستضافة كأس مصر، إلى جانب افتتاحه لمنطقة المملكة أرينا التي تم بنائها في وقت قياسي.

كما تم استضافة العديد من المسرحيات والحفلات الفنية وحفل جوي لصناع الترفيه بتواجد كوكبة من العالميين والعرب.