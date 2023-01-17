تركي آل الشيخ يكشف كواليس لقائه مع رونالدو

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، عن كواليس حديثـه مع الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وخلال مباراة كأس الرياض الودية ضد باريس سان جيرمان، ألتقى آل الشيخ بـ “البرتغالي رونالدو من أجل تسليمه شارة قيادة الهلال والنصر.

سؤال مُحرج

وأوضح آل الشيخ في تصريح متلفز لـ “برنامج كورة” الذي يُعرض عبر شاشة قناة “روتانا خليجية”، أن رونالدو طرح عليه سؤالا ليحرجه بشأن تفضيله بينه وبين الأرجنـتيني ليونـيل مـيسي.

وأكد رئيس هيئة الترفيه، أنه على الرغم من علاقته الوثيقة مع ميسي ورونالدو، إلا أن مارادونا هو الأنسب له، حيث تحدث رئيس نادي ألميريا عن تأثير صفقة النصر والتعاقد مع كريستيانو رونالدو ثم تحول إلى اهتمامات أطفاله الرياضية.

وأشار، أن أبنائه ناصر هلالي وسلمان ايضًا، باستثناء محمد كان في السباق هلالي، وقرر فجأة تغيير أسلوبه الرياضي وتشجيع النصر.

الهلال والنصر

وتابع: “أقنعت محمد في الصيف بمواصلة تشجيع الهلال لكن تعاقد النصر مع رونالدو جاء كالقاضية، ولم أستطع مقاومة تشجيعه للنصر”.

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