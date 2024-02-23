تركي آل الشيخ يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة يوم التأسيس

المناطق_واس

رفع معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة يوم تأسيس المملكة العربية السعودية.

وأكد آل الشيخ، أن هذا اليوم يعد مصدرًا للفخر والعزة واستذكارًا لما بذله حكام هذه البلاد المباركة من تضحيات ساهمت في وحدة هذا الكيان العظيم.

وأوضح، أن يوم التأسيس يُعد رمزًا للتراث والهوية التي تفخر بها المملكة العربية السعودية، مبينًا أن هذه المناسبة تعد مصدرًا يستلهم من خلاله الشعب السعودي قوتهم للعمل والمضي قدمًا نحو المزيد من النمو والتطور.