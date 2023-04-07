تركي الضبعان: أبناء الأندية هم الأحق برئاستها (فيديو)

قال تركي الضبعان رئيس مجلس إدارة نادي الطائي، إنه يرى أن أبناء الأندية هم الأحق برئاستها.

وتحدث الضبعان خلال ظهوره في برنامج “اللقاء من الصفر” الذي يُعرض عبر قناة MBC قائلًا: “من المهم ومن وجهة نظري أن يكون أبناء الأندية هم رؤساءها فيما بعد، لأنه الأدرى بوضع ناديه ولعب كرة قدم من قبل في ناديه الذي كان فيه ناشئًا”.

وأضاف: “يأتي ذلك عكس شخص لم يمارس كرة القدم ويأتي لكي يورط النادي في العديد من الأمور الإدارية ويرحل”.

وأكمل: “فارس الشمال صعد لدوري المحترفين السعودي مع نهاية موسم 2020_ 2021، وفي موسم 2021_ 2022 وفي الظهور الأول لنا بدوري المحترفين، حصدنا المركز السادس في جدول الترتيب”.

وواصل: ” هذا أسعدنا كثيرًا رغم أن المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا تركنا قبل نهاية الدوري بـ 3 مباريات ونجحنا في التغلب على هذا الظرف”.

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