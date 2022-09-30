تركي الضبعان: اللاعب السعودي عنده عدم انضباط فكري

قال تركي الضبعان، رئيس نادي الطائي، أن اللاعب السعودي عنده عدم الانضباط الفكري، حيث لم يلتزم بكافة الضوابط والإجراءات الرياضية التي تساعد على استمرار اللاعب فترة طويلة في الملاعب بنفس المستوى.

اللاعب السعودي عنده عدم انضباط فكري

وأضاف تركي الضبعان، خلال لقائه ببرنامج “كورة” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن عقلية اللاعب السعودي تفتقد للعديد من المعايير حول استخدامها لتقديم نفس المستوى على مدار سنوات طويلة.

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