تركي الضبعان يكشف مفاجأة بشأن خزينة نادي الطائي لحظة استلامه الرئاسة (فيديو)

كشف تركي الضبعان، رئيس نادي الطائي مفاجأة بشأن رصيد نادي الطائي عند تسلمه مفاتيح القيادة بالنادي.

وتحدث الضبعان عن رصيد خزيننة الطائي لحظة استلامه رئاسة النادي، خلال ظهوره ببرنامج لقاء من الصفر: “رصيد الخزينة لحظة استلامي رئاسة النادي، كان 19 ريال فقط”.

وأضاف ضاحكا : ” كان رصيد ممتاز”.

تركي الضبعان متحدثا عن خزينة نادي الطائي لحظة استلامه الرئاسة: 19 ريال كان رصيد ممتاز انتظرونا الليلة في #اللقاء_مع_تركي_الضبعان الثانية صباحا بتوقيت السعودية على MBC1@Mofeed_n@tamdh15

#تركي_الضبعان

#اللقاء_من_الصفر pic.twitter.com/QEXi5V0Ks6 — اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 6, 2023

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