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تركي الضبعان يكشف مفاجأة بشأن خزينة نادي الطائي لحظة استلامه الرئاسة (فيديو)

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 7 أبريل 2023 - 5:01 مساءً

كشف تركي الضبعان، رئيس نادي الطائي مفاجأة بشأن رصيد نادي الطائي عند تسلمه مفاتيح القيادة بالنادي.

وتحدث الضبعان عن رصيد خزيننة الطائي لحظة استلامه رئاسة النادي، خلال ظهوره ببرنامج لقاء من الصفر: “رصيد الخزينة لحظة استلامي رئاسة النادي، كان 19 ريال فقط”.

وأضاف ضاحكا : ” كان رصيد ممتاز”.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 7 أبريل 2023 - 5:01 مساءً
صورة wafaa elshahat

wafaa elshahat

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