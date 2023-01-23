تركي العيار: سعيد بنجاح احتفالية مرور 50 عامًا على قسم الإعلام بجامعة الملك سعود (فيديو)

احتفل قسم الإعلام بجامعة الملك سعود اليوم الاثنين الموافق 23 يناير 2023، “باليوبيل الذهبي” وذلك بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسه كأول قسم إعلام على مستوى الجامـــــعات السعودية والخليجية .

أعرب الدكتور تركي بن فهد العيار الأستاذ الجامعي والمستشار الإعلامي في الدراســـات الاستراتيجة، والمــنسق للجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي في تصريحات خاصة لـ “صحيفة المناطق”، عن سعادته بنجاح هذه الاحتــفالية، الخاصة بمرور ٥٠ عامًا على قسم الإعلام بجامعة الملك سعود.

وأضاف: “نجاح الاحتفالية سواء بالحفل الخطابي، أو بالمعرض المصاحب، حيث نرى العدد الكبير من الزائرين يجعلني سعيدًا، خاصة مع رؤية الكــثير من الخـرجين الذي حــضروا هذه المناسبة السعيدة”.

وأكمل، أن الحفل الخطابي والمعرض، صاحبهم فعاليات ثقافية حيث قاموا بتقديم ندوة اليوم على غرار الاحتفال، ومن المقرر عقد ندوة أخرى غدًا، مشيرًا إلى سعادته بهذا النجاح الكبير لهذا القسم العريق والتاريخي.

وأكد، أن قسم الإعلام في جامعة الملك سعود، هو أول قسم في الجامعات السعودية، حيث وجه الشكر لكل الداعمين لهذا الحفل بما فيهم وسائل الإعلام بكافة أنواعها.

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