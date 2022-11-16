تركي الغامدي: مستوى المنتخب السعودي مبشر.. ويحذر من تكرار سيناريو مونديال 2018

أشاد تركي الغامدي، الإعلامي الرياضي، بالمستوى الفني الذي ظهر به لاعبي المنتخب السعودي أمام المنتخب الكرواتي، رغم الخسارة بهدف دون رد، في آخر التجارب الودية قبل توجه المنتخبين للعاصمة القطرية الدوحة والمشاركة بكأس العالم 2022.

ونشر تركي الغامدي على حسابه الرسمي على «تويتر» قائلا:« ‏مستوى مقنع أمام منتخب قوي.. لم نكن نستحق الخسارة لكن النتيجة ليست بأهمية الفوائد الفنية التي جناها منتخبنا من مواجهة كرواتيا.. الأهم أن يكسب اللاعبين ثقة اكبر وأن نعزز الايجابيات ونتلافى السلبيات.. والأهم ألا يتكرر سيناريو 2018 ففي اخر ودية تألقنا امام المانيا وخسرنا 5 امام روسيا».