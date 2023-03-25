تركي الفيصل: الملك عبدالعزيز اتّخذ قرارات صارمة لمنع التقاضي وفق الأهواء

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قال الأمير تركي الفيصل، إن الملك عبدالعزيز آل سعود اتخذ قرارات صارمة لمنع التقاضي وفق الأهواء، مشيرًا إلى أنه وضع الجميع سواسية أمام القانون الإسلامي.
وأضاف “الفيصل” خلال حواره ببرنامج “مسافة”، عبر قناة “الإخبارية”، اليوم الجمعة، أن الملك كان يهدف بتوطين البادية تطبيق الشريعة الإسلامية بكل معانيها، بحيث لا يكون مجالا للنزاعات المبنية على الثأر والانتقام، ليسود فوق هذا كله حكم الشرع.
وأشار إلى أن هذه النزاعات كان ينتج عنها اقتتال أو أخذ بالثأر، وأوضح أن تم فرض الشريعة على الجميع بحيث يكون الجميع متساوين في واجباتهم تجاه الاستقرار والأمن، مقابل مسؤوليات الدولة لتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين.
فيديو | الأمير تركي الفيصل: الملك عبد العزيز اتخذ قرارات صارمة لمنع التقاضي وفق الأهواء.. ووضع الجميع سواسية أمام القانون الإسلامي #مسافة#الإخبارية pic.twitter.com/4Z8Ng8myHc
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 24, 2023