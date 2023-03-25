تركي الفيصل: الملك عبدالعزيز اتّخذ قرارات صارمة لمنع التقاضي وفق الأهواء

وأشار إلى أن هذه النزاعات كان ينتج عنها اقتتال أو أخذ بالثأر، وأوضح أن تم فرض الشريعة على الجميع بحيث يكون الجميع متساوين في واجباتهم تجاه الاستقرار والأمن، مقابل مسؤوليات الدولة لتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين.

فيديو | الأمير تركي الفيصل: الملك عبد العزيز اتخذ قرارات صارمة لمنع التقاضي وفق الأهواء.. ووضع الجميع سواسية أمام القانون الإسلامي #مسافة#الإخبارية pic.twitter.com/4Z8Ng8myHc — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 24, 2023