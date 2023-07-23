ترك الحيوانات تحت «لهيب الشمس».. مخالفة تستوجب العقوبة

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حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة أمس (السبت)، مُلَّاك الحيوانات والقائمين على رعايتها من إلحاق الأذى أو التسبب في معاناتها بتركها تحت لهيب الشمس مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف بالمملكة.

وحثت الوزارة، مُلاك الحيوانات على اتخاذ جميع الاحتياطات التي تضمن عدم إلحاق الأذى بها، وتعزيز مبدأ الرفق بالحيوان، وفقاً لما ورد في نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقالت؛ وفقاً لمركزها الإعلامي: إنه مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يجب اتخاذ التدابير الخاصة بحماية الحيوانات من الحر الشديد، من خلال توفير الأطعمة والمياه بشكل دائم وتهيئة الحظائر وأماكن الإيواء لحمايتها، وتطبيق معايير ومتطلبات الرفق بالحيوان، والالتزام بالتطعيم، والحرص على إبعادها عن أشعة الشمس المباشرة خلال فترات الذروة، وتفقد أحوالها مرة واحدة على الأقل في اليوم.

ودعت «البيئة»، مُلَّاك الحيوانات والقائمين على رعايتها لعدم إطلاق سراح أي حيوان يعتمد بقاؤه على الإنسان، وفي حالة الرغبة في التخلي عنه يجب التنسيق مع الجهة المختصة، إضافة إلى متابعة الحالة الصحية للحيوانات من قبل الطبيب البيطري المختص للكشف عليها ومعالجتها.

وأكدت الوزارة، أنها ستطبق العقوبات والأنظمة بحق أي شخص تثبت مخالفته للنظام بالإساءة للحيوان بأي شكل من الأشكال، مضيفه أن فروعها ومكاتبها في مناطق المملكة المختلفة، تعمل على ضبط ورصد المخالفات المتعلقة بالإساءة للحيوان.