ترك الخوف وتحديد نقاط القوة.. هذه الأمور تُعزز الثقة بالنفس

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قدم مختصون، مجموعة من النصائح من أجل تعزيز الثقة في النفس، على اعتبار أنها مفتاح النجاح سواء في الحياة الشخصية أو المهنية.

وشدد المختصون وفقاً لما أوردت مجلة ” Forbes”، على أن بناء الثقة بالنفس ليست مهمة سهلة، وهو ما يعكسه شعور الكثيرين بقلة الثقة بالنفس ودخولهم في دائرة من الشك الذاتي والتحدث السلبي عن النفس والقلق.

ولفتوا إلى أن نصائح تعزيز الثقة بالنفس تتضمن تحديد نقاط القوة والضعف من خلال بعض الوقت للتفكير في المهارات والمواهب والقدرات، إلى جانب وضع أهداف واقعية مع تقسيمها إلى أهداف كبيرة وأخرى أصغر.

وتشمل النصائح ممارسة الرعاية الذاتية عبر ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي، إلى جانب تجاهل النقد غير البناء والحرص على التواجد وسط أشخاص إيجابيين وداعمين، بالإضافة إلى ممارسة التعاطف مع الذات، خاصة أن الخوف من الفشل وعدم بلوغ مراحل الكمال من أكبر العقبات التي تحول دون بناء الثقة بالنفس.