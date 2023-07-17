ترمب يكشف خطته لحل أزمة أوكرانيا.. في غضون 24 ساعة

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أعرب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، عن نيته، في حال فاز في الانتخابات الرئاسية عام 2024، السعي للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

وقال ترمب في مقابلة مع “فوكس نيوز” نشرت أمس الأحد: “سأتصل (بالرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لإبرام اتفاق مع (الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي”، مؤكداً أن هذا “سيحدث بسرعة كبيرة”.

وأضاف، “أود أن أقول لزيلينسكي: “هذا يكفي، أنت بحاجة إلى عقد صفقة.”وتابع، ردا على سؤال حول كيفية حصوله على موافقة روسيا لإبرام اتفاق سلام، “سأخبر بوتين: إذا لم تتوصلوا إلى اتفاق، فسنمنحهم الكثير، أكثر من أي وقت مضى، إذا لزم الأمر”، مؤكدا: “سأبرم اتفاقا في يوم واحد”.

في مارس/آذار الماضي، تعهّد ترمب، أن بإمكانه وقف الحرب في أوكرانيا خلال يوم واحد إذا ما أعيد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

وزعم ترمب مرارا وتكرارا منذ بدأت روسيا عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، أنه سيكون قادرا على إنهاء الصراع في غضون يوم واحد دون لم يوضح كيف سيفعل ذلك.