“تروكولر” يطرح تسجيل المكالمات

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أدخل تطبيق “تروكولر” لكشف هوية المتصلين، ميزة جديدة تتعلق بتسجيل المكالمات مع تحويلها إلى نصوص مكتوبة.

واقتصر توفير الميزة الجديدة على المشتركين بخطة “تروكولر بريميوم” الموجودة بنظامي أندرويد وiOS، مع انتظار الانتهاء من فترة التجربة ثم تطبيقها بشكل أوسع.

وحول آلية إجراء عملية التسجيل، فستكون من خلال الدخول إلى واجهة المتصل في التطبيق مباشرة واختيار عملية التسجيل، إلا أن الوضع في هواتف آيفون فسيكون عبر الانتقال إلى التطبيق بعد بدء المكالمة واختيار “تسجيل مكالمة”.