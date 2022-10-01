تزامناً مع اليوم العالمي للقهوة.. هذه أبرز فوائد تناول القهوة العربية

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أوضحت الإدارة العامة للتراخيص وسلامة الغذاء التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، أبرز الفوائد الصحية للقهوة العربية، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للقهوة.

وبيّنت الإدارة، أن الحد الأقصى للبالغين الذي يُنصح بتناوله من القهوة هو 400 مل غرام يومياً، محذّرةً من أن الإفراط في شرب القهوة يتسبب في أضرار صحية متعددة.

ولفتت إلى أن فوائد تناول القهوة العربية تتضمن تقوية جهاز المناعة، وتنشيط الجهاز العصبي، وتقليل الشعور بالتعب والصداع، وتخفيض مستويات الكوليسترول في الدم، وتقليل خطر الإصابة بالسكري، ومنع تسوس الأسنان، كما تُعتبر بديلاً صحياً للمشروبات الغازية.

ونوهت إلى أن الفوائد تشمل المساعدة على حرق الدهون، وتزويد الجسم بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، إلى جانب المساعدة في مواجهة الاكتئاب وتحسين المزاج، وتحسين مستوى الطاقة والذكاء والتركيز، والتقليل من خطر أنواع معينة من السرطان، والحماية من الزهايمر.