تزايد تأثير منخفض جوي في طبقات الجو العالية نهاية الأسبوع واشتداد الأمطار في بعض المناطق يوم الأحد

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يظهر آخر البيانات الواردة في مركز “طقس العرب”، مؤشرات لعودة الأمطار على أجزاءٍ من المملكة اعتباراً من يوم السبت.
وفي التفاصيل: تتأثر السعودية تدريجياً واعتباراً من ساعات مساء يوم السبت، بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العالية، حيث تنشط -بمشيئة الله- حالة من عدم الاستقرار الجوي في بعض المناطق، تعمل على نشاط السحب الرُكامية على أجزاءٍ من غرب وجنوب غرب المملكة.
وبحسب أحدث البيانات الواردة لدينا في مركز “طقس العرب”، متوقع اشتداد حالة عدم الاستقرار تدريجياً خلال فجر وصبيحة يوم الأحد ونهار يوم الأحد، بحيث تشمل الأمطار أجزاءً من منطقتَي الجوف وحائل؛ تكون غزيرة أحياناً مصحوبة بحدوث الرعد وتساقط البَرَد، كما تشمل أجزاءً من جنوب غرب وغرب المملكة بما فيها منطقتا مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، ومراقبة احتمال تأثر مدينة جدة بالسحب الماطرة بمشيئة الله.