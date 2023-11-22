تزايُد تأثر المملكة بمنخفض جوي في طبقات الجو العالية واشتداد الأمطار في العديد من المناطق مساء الأربعاء ويوم الخميس

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تُظهر آخر تحليلات الخرائط الجوية في مركز “طقس العرب”، توقعات بعودة الأمطار على بعض المناطق مساء يوم غد الأربعاء واشتدادها لاحقًا يوم الخميس.
وفي التفاصيل: نهار الأربعاء يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا في مختلف المناطق وباردًا نسبيًّا في المناطق الشمالية، وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، مع احتمالية لنشاط بعض السحب الممطرة على مرتفعات جنوب غرب المملكة والقصيم وحائل وأجزاء من منطقة الرياض.
وتدريجيًّا خلال ساعات مساء وليل الأربعاء ويوم الخميس يُتوقع اشتداد هطول الأمطار على العديد من المناطق نتيجة تعمق حوض علوي بارد على المملكة؛ حيث من المتوقع أن تهطل أمطار متفاوتة الغزارة تشمل مناطق الحدود الشمالية وشمال المنطقة الشرقية بما فيها حفر الباطن وأجزاء من القصيم وحائل والجوف، كما يتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحيانًا مترافقة مع حدوث الرعد ونشاط للرياح الهابطة.