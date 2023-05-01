تزكية المسحل رئيساً للاتحاد السعودي لكرة القدم

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سيستمر ياسر المسحل في رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم لولاية جديدة لأربع سنوات وحتى 2027 بعد فوزه دون منافسة يوم الاثنين.

وقالت “واس” إن المسحل سيبقى في منصبه كرئيس للاتحاد السعودي لولاية جديدة وللفترة 2023-2027 بعد فوزه بالتزكية على هامش الجمعية العمومية غير العادية يوم الإثنين.

وأضافت أن لمياء بنت إبراهيم بن بهيان ستشغل منصب نائب الرئيس.

وقال المسحل: أشكركم جميعا على تجديد الثقة. اليوم أصبحنا كمجلس إدارة في مرحلة أصعب من المرحلة الأولى. الأربع سنوات المقبلة سيكون من الصعب جدا ألا نزيد أو نضاعف الأمل، وهذا ما أعدكم به، وأصبح لدينا خبرات جيدة وأصبح من غير المقبول أي تقصير.

وكان المسحل قد تولى رئاسة الاتحاد السعودي في 2019، وتأهل المنتخب إلى نهائيات كأس العالم 2022 وحقق مفاجأة مدوية بالفوز 2-1 على الأرجنتين التي توجت باللقب بعد ذلك.

لكن رغم ذلك خرج المنتخب من الدور الأول لكأس العالم في قطر، وقبل الانفصال بعد ذلك عن المدرب هيرفي رينارد الذي قرر الرحيل من أجل تدريب منتخب فرنسا للسيدات.

وفازت المملكة في فبراير بحق استضافة كأس آسيا 2027.