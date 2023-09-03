تساقط البرد وجريان السيول.. “الأرصاد” يكشف حالة الطقس على مكة و3 مناطق

المناطق-الرياض

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، مصحوبة برياح نشطة.

وبين أن الحالة تؤدي إلى تساقط البرد، وجريان السيول، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، لافتا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 10 من مساء الأحد.

الطقس في المدينة المنورة

وبخصوص المدينة المنورة، توقع هطول أمطار متوسطة، تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وذكر أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظات بدر والعيص وخيبر والحناكية، لافتا إلى أنها تبدأ الساعة الـ 12 ظهر الأحد وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساء.

الطقس في منطقة تبوك

كانت هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مرتفعات محافظة أملج بتبوك، شملت الهجمية والغرزة والبويطن وحجج والغدير.

الطقس في الباحة

وفي منطقة الباحة شَهِدَتْ هطول أمطار متفرقة من متوسطةٍ إلى غزيرةٍ مصحوبةٍ بعواصف رعديةٍ شَمِلَتْ أجزاء من مدينة الباحة، ومحافظات المندق والمخواة وقلوة وبلجرشي والحجرة.

شهدتها أيضا عدد من المراكز التابعة لها، وبعض منتزهات المنطقة، سال على أثرها عددٌ من الأودية والشعاب وارتوتِ الأرضُ.